Firman convenios para ejecutar proyectos de la Consulta Popular Nacional 2026

La Gobernadora de Aragua revisó los documentos de los proyectos ganadores y posteriormente hizo la formalización de la firma para dar inicio al siguiente paso de ejecución

CIUDAD MCY.-Luego de la exitosa jornada de la primera Consulta Popular Nacional 2026, se llevó a cabo la firma de convenios de los proyectos seleccionados por las comunas del municipio Francisco Linares Alcántara, con la finalidad de fortalecer al Poder Popular.

El evento tuvo lugar en la Escuela Básica Nacional “Coropo” y estuvo encabezado por la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción Víctor Bravo, junto a los voceros y voceras de las 12 comunas de la localidad.

Durante el encuentro, Sánchez revisó los documentos en compañía de representantes del Gabinete regional y de los proyectos ganadores, para posteriormente formalizar la firma que da inicio al siguiente paso de ejecución.

La actividad contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el secretario de gobierno, Félix Romero; el secretario de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el secretario de Comunas, Manuel Pérez; Miguel Aguilar, director estadal del Ministerio de Comuna, la secretaria de Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género, Gipsy Colmenares; y el presidente del Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno de Aragua (VIDA), Fernando Álvarez, entre otros representantes del Ejecutivo regional.

En cuanto a los resultados de esta primera consulta en la jurisdicción, el 100% de los proyectos ganadores están orientados al área de servicios públicos. La distribución de estas obras se desglosa en un 41,7% destinado a agua potable, un 25% para el manejo de aguas servidas, otro 25% enfocado en labores de asfaltado y un 8,3% para la mejora de infraestructura general.

Dentro de los proyectos que iniciarán su ejecución, destacan las labores de agua potable de la Comuna Socialista Itoto Manto, la perforación y encamisado del pozo en La Rosaleda por parte de la Comuna Socialista Batalla de Santa Inés, el mantenimiento de los pozos 13 de Junio y Costa del Río de la Comuna Alexis Caro, la perforación de pozo profundo de la Comuna Revolucionaria Antiimperialista y Socialista Santa Rita de Cascia, y la reactivación del pozo de la Comuna Ecoambiental Agroturística Paraparal.

Asimismo, en el área de aguas servidas se dará continuidad a las obras en la Comuna Socialista Leales a Chávez, la sustitución de tuberías en la comunidad Maisanta por la Comuna Fundocoropo Comandante Supremo y la sustitución de colectores en el sector 3 por la Comuna Miranda Bolívar Chávez. Por su parte, la rehabilitación de la capa asfáltica y calles será ejecutada por las comunas Realidades del Gigante Chávez y Socialista Manuelita Sáenz La Libertadora.

En el ámbito de infraestructura y atención social, la Comuna Socialista Gran Cacique Coropo se encargará de la adecuación de los CPT Cachipo Sur y Laguna Coropo, mientras que la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres llevará a cabo la rehabilitación de puentes peatonales y vehiculares, consolidando así el compromiso del Gobierno Bolivariano con la autogestión comunal.

Una de las habitantes de la Comuna Leales a Chávez, Nora Rivero, manifestó su agradecimiento a la Gobernadora por la firma de convenios que les permitirá culminar el proyecto de electricidad que tenían inconcluso, el cual pronto pondrán gozar todos los habitantes de El Venerable.

Elimar Betancourt, miembro de la Comuna Itoto Manto, comentó que este apoyo para todos los vecinos que han expresado sus necesidades es algo por lo que están sumamente conmovidos, pues, el proyecto que ganó en esta Comuna fue de aguas servidas, este proyecto beneficiará a más de 5 mil familias.

RESALTAR ARRIBA

Esta acción permitirá que el financiamiento sea otorgado directamente a las comunas y circuitos comunales, quienes iniciarán los trabajos de mejoras en áreas de servicios públicos y embellecimiento de infraestructuras, garantizando así una mejor calidad de vida para todos los linarenses.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: GBA