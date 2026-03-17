Comunas de Zuata recibieron Moto tipo Carguero

CIUDAD MCY.- Enmarcado en la segunda transformación, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez realizó la entrega de 3 motos cargueros a igual número de comunas de la parroquia de Zuata, para fortalecer el plan “Mi Comuna Más Bonita”, y atender de manera directa a las 28 comunidades que conforman los tres territorios comunales, Zuata corazón indestructibles, Visión de Chávez y Zuata corazón de Chávez 2018.

La entrega se realizó desde la Plaza Bolívar de Zuata, recuperada en revolución, “junto a voceros y voceras de las diferentes comunas. Tres comunas de las cinco que hacen vida en esta parroquia a las que el día de hoy (ayer) en el marco del plan de Mi Comuna Más Bonita, a través de la dimensión número dos de la transformación que es de los servicios públicos y las ciudades humanas”, expresó el Alcalde.

“Esta herramienta, viene a acompañar todo el plan de mantenimiento, de mejora y de acción, para mejorar los servicios públicos, para hacer que cada día esté más bonita a través de nuestras brigadas que ya están constituidas y del resto de las herramientas de trabajo que tenemos y en plena concordancia con nuestros voceros y voceras del poder popular acá en nuestra parroquia Zuata… es un día importante, día martes de segunda transformación y estamos haciendo esta entrega importante de motocarguero», destacó Sánchez.

La entrega la realizó en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y como lo orientó el presidente Nicolás Maduro, “estamos haciendo la entrega de este recurso, de esta herramienta de trabajo, estos, motocargueros, para cada una de estas comunas. En los próximos días, entregaremos a las otras dos comunas restantes de esta parroquia”, concluyó.

Por su parte, el señor Luís León, vocero de la Comuna Zuata Corazón Indestructibles, “le damos las gracias a nuestros gobernantes porque con esta entrega fortaleceremos el mantenimiento de nuestros territorios”.

ESTUDIANTES DE UEN CREACIÓN CASTAÑO RECIBIERON UN VEHÍCULO TIPO MOTO

La oportunidad fue propicia para que el Alcalde realizara la entrega de un vehículo tipo moto a los estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Nacional Creación Castaño, que será destinada para una rifa y de este modo recoger fondos para su acto de graduación, destacando que son 26 futuros bachilleres de la república.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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