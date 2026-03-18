Urdaneta activa ejecución de proyectos comunales con financiamiento directo

La jornada formalizó la asignación de recursos en el marco de la primera Consulta Popular Nacional 2026, impulsando soluciones desde las instancias de base

CIUDAD MCY.- Las comunidades organizadas del municipio Rafael Guillermo Urdaneta comienzan a materializar sus propuestas tras la firma de convenios de financiamiento que garantiza la transferencia directa de recursos, en el marco de la Primera Consulta Popular Nacional 2026.

La jornada que contó con la presencia del alcalde de la jurisdicción Julio Melo fue desarrollada como parte de las políticas orientadas al fortalecimiento del poder popular, que permite formalizar la asignación presupuestaria a proyectos previamente priorizados por los habitantes, en función de sus necesidades más urgentes.

Con la suscripción de estos convenios, las comunas José Rafael Núñez Tenorio, San Francisco de Cara-Guanayén, agropecuaria productiva Revolucionarios del Sur y agrícola socialista Segundo Libertador del Eje de los Kilómetros dan el primer paso hacia la ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo local, abarcando áreas clave que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Esta acción se inscribe dentro del Plan de las Siete Transformaciones (7T), impulsado por el presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que orienta a fortalecer el protagonismo del poder popular en la gestión pública, mediante la transferencia progresiva de competencias y recursos.

Con ello, el Gobierno Bolivariano busca consolidar un modelo de desarrollo en el que las soluciones nacen desde las comunidades, con una visión integral que responde a las realidades locales.

REINYMAR TOVAR

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