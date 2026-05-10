FLA fue epicentro de la 2da Feria Gastronómica de la Yuca

La jornada reunió a productores, emprendedores y familias linarenses donde se dio muestra del fortalecimiento del motor productivo en base a este renglón alimentario en la jurisdicción.

CIUDAD MCY.- El municipio Francisco Linares Alcántara se convirtió en la referencia territorial de la tradicion culinaria, con la celebración de la 2da Feria Gastronómica de la Yuca.

La celebración reunió a productores, emprendedores y familias linarenses en una jornada donde los platillos a base del rubro fueron los protagonistas.

Las principales presentaciones fueron: el casabe artesanal, buñuelos bañados en almíbar de papelón, carato de yuca, entre otros.

Asimismo, los emprendedores locales ofrecieron al público alternativas modernas y creativas, que incluyeron pizzas con masa de yuca, dulces y cremas elaboradas a base de este versátil tubérculo.

​La feria no solo funcionó como un espacio de recreación, sino tambien como una plataforma para fortalecer la economía del municipio, a traves de la yuca como un motor de desarrollo productivo en la jurisdicción.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA