Más de 40 mujeres recibieron formación integral en salud y lactancia materna

En Barbacoas se organizó un evento para brindar herramientas esenciales a progenitoras y gestantes, a través de conversatorios y talleres prácticos a fin de lograr bienestar y una vida feliz.

CIUDAD MCY.- Como parte de la celebración del Mes de las Madres y en el afianzamiento de la 4ta Transformación Social del Plan de las T, junto al Plan de la Aragueñidad, en el municipio Urdaneta se llevó a cabo una significativa jornada de sensibilización, atención y formación dirigida a las mujeres para su bienestar y vida feliz.

​La actividad orientada por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de la Mujer de localidad “Rosa Ramona Rangel”, se centró en brindar herramientas esenciales a progenitoras y gestantes, a través de conversatorios y talleres prácticos, tras el resultado de un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Alimentación, liderado por el M/G Leal Tellería, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), y el liderazgo regional por medio de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al alcalde Julio Melo.

​Jesimar Esaa, secretaria General para la Transformación Social (4T) en la jurisdicción, informó que los temas abordados destacaron por su impacto social y de salud pública, como es la lactancia materna, identificado como el primer acto de independencia de nutrición segura, con técnicas correctas y bienestar físico y emocional para la madre y el bebé.

​»Logramos sensibilizar a un total de 46 personas, entre ellas 17 gestantes y 14 lactantes, quienes hoy cuentan con mayores conocimientos para garantizar una crianza saludable, feliz y protegida», afirmó Esaa durante el evento.

Asimismo, la servidora pública aseguró que ​este despliegue territorial demuestra el trabajo conjunto entre el Ejecutivo nacional, regional y local, para fortalecer la protección del pueblo urdenatense.

«Con estas acciones, respaldadas por nuestra gobernadora Joana Sánchez, nuestra gestión municipal que lidera nuestro alcalde Julio Melo, continúa consolidando políticas de atención directa en cada parroquia de nuestro territorio», apuntó Esaa.

​La jornada concluyó con un ambiente de alegría y compromiso, dejando claro que en Barbacoas, el futuro se construye con amor, salud y soberanía alimentaria.

PRENSA URDANETA

FOTO:CORTESIA