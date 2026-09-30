Francisco Garcés: Toda estructura dañada por sismos debe ser reparada con lineamientos técnicos

CIUDAD MCY.- Toda estructura dañada por los sismos debe ser reparada bajo unos lineamientos claros y técnicos, informó el presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, indicó que la comisión presidencial elaboró cuatro manuales de procedimientos técnicos. El primer manual abarca el apuntalamiento de estructuras. El segundo detalla el tratamiento de grietas en mampostería y explica la reparación de estos daños,

«No toda la estructura de mampostería agrietada hay que tumbarla; dependiendo del espesor de la grieta, tiene un procedimiento de reparación», resaltó Garcés.

Por su parte, el tercer manual especifica cómo reparar elementos de concreto armado como columnas, vigas y muros con daños leves y moderados. Asimismo, el cuarto texto fija las directrices para corregir daños severos en estructuras de concreto armado y restituir la operatividad de los componentes constructivos.

“Esto tiene que ser tomado por todos los ingenieros que van a hacer el proyecto de reparación (…) puede ser proyecto de reparación que esté haciendo Venezuela Renace, el Ministerio de Vivienda, la comisión presidencial, así como las alcaldías y gobernaciones o entes privados”, afirmó Garcés.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA DE VTV