Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con el embajador de China en Venezuela Lan Hu

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, con motivo del 77.º aniversario de la proclamación de la República Popular China.

En la reunión participaron el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, el embajador de Venezuela ante China, Remigio Ceballos Ichaso, y el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez.

En nombre del pueblo venezolano, la presidenta Rodríguez extendió sus felicitaciones al pueblo chino al cumplirse este primero de octubre el 77.º aniversario de la proclamación de la nación asiática en 1949 bajo el liderazgo de Mao Zedong desde la plaza de Tiananmén.

Asimismo, el encuentro fue propicio para saludar al pueblo chino por la celebración del Festival de la Luna o de Medio Otoño, una de las festividades más importantes del país, vinculada a la cosecha, el reencuentro familiar y la tradición.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA DE VTV