Fuego Patrio llegó a Aragua con mensaje de unión y superación

El recibimiento de este símbolo marca el inicio de una ruta que busca proyectar los valores fundamentales formados dentro de las aulas y los liceos de toda la región aragüeña

CIUDAD MCY.- Los atletas del estado Aragua recibieron este 17 de junio el Fuego Patrio, antorcha que ha venido recorriendo el país con el objetivo de llevar un mensaje de unión, talento y superación, rumbo a los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026.

El recibimiento de este símbolo marca el inicio de una ruta que busca proyectar los valores fundamentales formados dentro de las aulas y los liceos de toda la región aragüeña.

La jornada se llevó a cabo en la plaza “El Estudiante”, ubicada en el municipio Girardot, donde estuvo presente Gipsy Colmenares, secretaria general de la Cuarta Transformación (4T), y Carlos España, presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), entre otras autoridades quiénes acompañaron a la juventud atlética.

​Durante el evento, la secretaria general de la 4T resaltó la importancia de esta ruta nacional y el profundo significado que tiene para el sector educativo y deportivo de la entidad.

“Este Fuego Patrio que se traslada por todo el país significa las bondades y los valores que se encuentran en cada uno de los liceos y de todas las instituciones educativas del estado Aragua, porque nuestros muchachos son atletas que compiten con el corazón y la resiliencia de un aragüeño”, expresó.

Asimismo, Colmenares manifestó que la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, se mantiene trabajando para garantizarle a los deportistas los recursos necesarios y espacios óptimos.

“Nuestra Gobernadora está atenta con la logística deportiva y continúa optimizando las infraestructuras para que los atletas cuenten con espacios dignos para desarrollar su talento y para que ellos puedan obtener los mejores resultados posibles en cada una de las competencias que participen”, señaló la secretaria.

Por su parte, el presidente del IRDA afirmó que en esta temporada el estado Aragua cuenta con más de 385 atletas que competirán en más de 23 disciplinas deportivas buscando su clasificación a la instancia nacional.

Finalmente, en esta jornada de recibimiento del Fuego Patrio, los deportistas participaron en torneos de ajedrez, esgrima, judo, basquetbol, entre otros, demostrando que la juventud está lista para representar al estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ

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