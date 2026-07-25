Funcemar desmintió versiones sobre exhumaciones ilegales en Cementerio Metropolitano

Durante un encuentro con los medios de comunicación regionales, Mónica Pérez, coordinadora administrativa de la institución, aseguró que dichas afirmaciones carecen de absoluto fundamento legal, ético y operativo

CIUDAD MCY.- Con un pronunciamiento oficial y en aras de mantener la transparencia institucional, la junta directiva de Funerarias y Cementerios de Maracay (Funcemar) desmintió categóricamente las versiones y rumores que circulan en diversas redes sociales sobre presuntas irregularidades, exhumaciones e inhumaciones ilegales en las instalaciones del Cementerio Metropolitano de Maracay, ubicado en la avenida José Casanova Godoy del municipio Girardot.

​Durante un encuentro con los medios de comunicación regionales, Mónica Pérez, coordinadora administrativa de la institución, aseguró que dichas afirmaciones carecen de absoluto fundamento legal, ético y operativo.

​ORÍGEN DE LOS RUMORES

​Pérez explicó que la matriz de desinformación se originó el pasado jueves a raíz de un malentendido por parte de una usuaria.

«Una ciudadana vino a buscar la fosa de su familiar, llegó un poco alterada, no se dejó guiar ni ayudar y, al no localizarla de inmediato, afirmó erróneamente que se habían extraído los restos», detalló la vocera.

​La coordinadora relató que, posteriormente, la ciudadana logró ubicar el espacio y reconoció su error: «La mujer regresó, trajo su lápida nuevamente, colocó sus flores y se disculpó, indicando que todo había sido un malentendido y que ya estaba arreglado».

Lamentablemente, la información falsa inicial ya había comenzado a difundir se y se posicionó en las plataformas digitales.

​En cuanto a las imágenes de fosas abiertas que han circulado en internet, Pérez aclaró que estas no corresponden a ninguna práctica irregular, sino a labores de mantenimiento ordinario.

«¿Por qué tenemos estas fosas abiertas? Simplemente porque son espacios que están en un proceso de recuperación de fosas muy viejas que ya se encuentran disponibles para realizar los entierros en estos momentos», precisó Pérez.

​PROCESOS APEGADOS A LA LEGALIDAD

​La autoridad del camposanto fue enfática al recordar que, el uso de los espacios y las exhumaciones se realizan únicamente tras cumplirse el lapso reglamentario de cinco (5) años y bajo el amparo de los permisos correspondientes.

​»Nosotros tenemos la permisología legal para actuar después de cinco años. Si el familiar lo requiere, podemos exhumar el cadáver; y si desean cremarlo, también lo hacemos con sus respectivos permisos. Todo está fundamentado legalmente», explicó.

LLAMADO A LA CALMA

Para brindar tranquilidad a la colectividad aragüeña, las autoridades informaron que desde el inicio de la controversia han atendido de manera presencial a más de 100 usuarios, mostrándoles los procedimientos y despejando cualquier inquietud sobre el estado de las sepulturas.

​La institución recordó que cuenta con un registro riguroso a través de actas manuales y digitalizadas.

En este sentido, exhortaron a los ciudadanos que presenten dudas a acudir directamente a las oficinas administrativas, aportando la fecha exacta (día, mes y año) del fallecimiento de su familiar para verificar su ubicación de forma rápida y segura.

​»Los invitamos a todos a venir al Cementerio Metropolitano, donde los vamos a atender sin ningún problema. No queremos más mensajes de preocupación ni de odio en las redes sociales, porque ciertamente nosotros estamos haciendo un trabajo legal y transparente», concluyó Pérez.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CIUDAD MCY

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