‎Ministerio de Ecosocialismo promovió jornada de reforestación en Aragua

La actividad ambiental se ejecutó en los espacios del INIA en el contexto del Plan Chuquisaca y en memoria del natalicio del Libertador

CIUDAD MCY.- ‎En conmemoración al natalicio del Libertador Simón Bolívar, se llevó a cabo una jornada de reforestación en los espacios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), actividad también tuvo como finalidad promover la recuperación de los ecosistemas y la conservación de las áreas naturales de la entidad.

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‎La iniciativa estuvo coordinada de manera directa por el Ministerio para el Ecosocialismo en el estado Aragua, bajo las líneas de trabajo del Plan Chuquisaca, como parte de las acciones que buscan intensificar las labores de siembra de árboles y restauración forestal en puntos estratégicos.

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‎La realización de este evento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario, conformado por la Unidad Territorial del Minec, Ministerio de Agricultura, Compañía Nacional de Reforestación (Conare), Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el personal técnico del INIA.

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‎A este esfuerzo se integraron activamente voluntarios comunitarios y brigadistas, comprometidos con la preservación y el cuidado de la Madre Tierra, lo que demuestra la unión institucional, lo que permite reafirmar el lema «Árboles para la vida».

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA



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