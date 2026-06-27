Fundación Premio Nacional de Periodismo llamó a la unidad gremial ante la contingencia

CIUDAD MCY.-​En el marco del Día Nacional del Periodista, la Fundación Premio Nacional de Periodismo emitió este sábado 27 de junio de 2026 un comunicado oficial de solidaridad ante la contingencia por los recientes sismos en el país. La organización destacó el rol histórico de los comunicadores en momentos complejos, asumiendo la labor informativa con un profundo sentido de responsabilidad y servicio público frente a la adversidad.

​El documento visibiliza el lado humano de los profesionales que reportan desde el terreno, manifestando que hoy el gremio vuelve a enfrentar una terrible situación «con el compromiso de servir, con el dolor agolpado en el pecho y conteniendo las lágrimas». Con ello, se resalta el esfuerzo de los reporteros por equilibrar el impacto emocional de la tragedia con el deber ético de mantener informada a la población.

​Asimismo, el texto enfatiza que las circunstancias actuales transforman la fecha en una jornada de reflexión gremial, dejando de lado los festejos tradicionales. «No son tiempos para celebrar pero sí para ratificarnos en la unidad gremial, en la fuerza de la palabra, en el ejercicio ético por la verdad, la solidaridad, el amor», reza el comunicado, agregando que, gracias al esfuerzo propio, el apoyo de las autoridades y la ayuda internacional, Venezuela resiste.

​Finalmente, la fundación exhortó a los comunicadores a ser una «voz que da alivio, que tributa a la esperanza, a la fe, a la vida, al gesto que contribuye al consuelo y la protección». El pronunciamiento concluye con un mensaje de hermandad, enviando «abrazos periodistas de Venezuela» a quienes se mantienen firmes en la primera línea informativa cumpliendo con su labor.

FUENTE: AVN

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