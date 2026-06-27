Obispos de Venezuela convocan Jornada Nacional de Oración por las víctimas del terremoto

CIUDAD MCY.- Los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) convocaron oficialmente a una Jornada Nacional de Oración para este domingo 28 de junio en memoria de las víctimas de los recientes sismos.

A través de un comunicado institucional, la alta jerarquía eclesiástica manifestó su profundo dolor ante la tragedia y elevó sus plegarias por el eterno descanso de los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos.

La Iglesia católica local expresó de esta manera su solidaridad con los habitantes de las zonas más afectadas en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón y Tucacas, donde la incertidumbre se mantiene con fuerza. La institución religiosa exhortó a cada diócesis, parroquia y comunidad cristiana a organizar de forma activa esta iniciativa espiritual para acompañar espiritualmente a todas las familias que sufren.

Asimismo, la Conferencia Episcopal Venezolana expresó su agradecimiento al papa León XIV y a la comunidad internacional por las prontas manifestaciones de cercanía y ayuda humanitaria enviadas desde el Vaticano y otras partes del mundo.

Como parte del compromiso social de la institución, Cáritas de Venezuela y las parroquias católicas de todo el país han unificado esfuerzos logísticos y de acompañamiento espiritual para respaldar de manera directa a la población civil en las zonas afectadas, mediante el establecimiento de centros de acopio y la distribución de recursos básicos para paliar la emergencia.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA