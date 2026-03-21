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Fundacite Aragua impulsa el pensamiento científico a través del cacao en la EBNB Padre Antonio Leyh

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PorRafael Velásquez

Mar 21, 2026

 

La jornada inició con la presentación del equipo de trabajo de la Escuela de Chocolatería

 

CIUDAD MCY.- Como parte de la Gran Misión Ciencia Tecnología Dr. Humberto Fernández-Morán, la Dirección Escuela de Chocolatería de la ALBA, adscrita a Fundacite Aragua, llevó a cabo la actividad formativa “Descubriendo el ADN del chocolate” en la EBNB Padre Antonio Leyh.

Esta iniciativa reunió a 66 participantes, entre niños y adultos, se realizó con el propósito de demostrar que la calidad de un bombón es el resultado de la ciencia aplicada a la agroecología, el procesamiento y la técnica precisa.

Durante el taller teórico, los asistentes se convirtieron en “decodificadores del cacao” para comprender por qué este rubro es uno de los alimentos más complejos y fascinantes de Venezuela. La jornada inició con la presentación del equipo de trabajo de la Escuela de Chocolatería, seguida de una explicación sobre el manejo agronómico del cacao a cargo de Alicia Partidas.

Posteriormente, Jesús Infante detalló el proceso de transformación desde la almendra hasta la barra de chocolate, mientras que Vigdys Sánchez abordó el uso de materiales e insumos para la elaboración de bombones y dinamizó la sesión con preguntas interactivas dirigidas a los niños.

La actividad, que forma parte de la iniciativa “Echalba va a la Escuela”, contó con la participación de 37 féminas y 29 varones, con edades comprendidas entre los 7 y 9 años en el caso de los niños, y entre 40 y 50 años en los adultos. La institución participante fue la EBNB Padre Antonio Leyh, perteneciente al Circuito Comunal 1,2,3 Apakuana.

Fundacite Aragua y la Escuela de Chocolatería de la ALBA reiteran su voluntad de trabajo con la formación integral y el fomento del pensamiento científico en las comunidades, alineándose con los lineamientos de la Gran Misión Ciencia y Tecnología.

FUNDACITE: ARAGUA

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