Muchachada indígena recibió atención médica y recreativa

La articulación entre la Fundación Regional El Niño Simón Aragua, Ministerio de los Pueblos indígenas, Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Nutrición permitió llevar salud, bienestar y cuidado integral a los infantes

CIUDAD MCY.- Para celebrar el Día del Niño y la Niña Indígena, las instituciones del Estado unieron esfuerzos para llevar a cabo una jornada de atención integral, que tuvo como población objetiva a los infantes de distintas etnias que hacen vida en la entidad. La cita fue en las instalaciones de la Fundación Regional el Niño Simón Aragua.

En esta oportunidad la muchachada accedió a importantes servicios como pediatría, odontología, inmunización, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, inmunización, control de talla y peso.

Las madres y representantes legales también fueron parte del evento, al recibir asesoría jurídica por parte del equipo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Frnsa.

La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto entre la institución descrita, Ministerio de los Pueblos indígenas, Instituto de la Mujer Aragua (IMA) e Instituto Nacional de Nutrición (INN).

Como información de interés, la muchachada también participó en actividades recreativas y deportivas, como juegos tradicionales, pintacaritas, disfrute del parque, entrega de obsequios y merienda.

Esta acción consolidó la cuarta línea estratégica del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, que busca elevar el bienestar de la población mediante el cuidado de la salud.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : FRNSA