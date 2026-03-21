UNES Aragua inaugura su nuevo espacio Bio Saludable

Con la puesta en marcha de «UNES Bio Saludable», el Núcleo Aragua no solo inaugura un área de entrenamiento; siembra una cultura de bienestar duradera.

CIUDAD MCY.- La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Aragua ha dado un paso firme hacia la integralidad humana, el núcleo regional inauguró el espacio “UNES Bio Saludable”, una zona de vanguardia diseñada para convertir el entrenamiento físico en un pilar de bienestar, salud mental y cohesión social para la comunidad universitaria.

El alma de «UNES Bio Saludable» reside en la iniciativa de los propios estudiantes de licenciatura. Como parte de un ambicioso proyecto de intervención, los futuros profesionales de la seguridad identificaron una necesidad latente: un espacio donde el rigor de la formación se encontrara con la cultura de la prevención y el autocuidado.

«No solo formamos funcionarios, formamos seres humanos resilientes», comentaba uno de los promotores del proyecto durante el corte de cinta.

UN IMPACTO QUE TRASCIENDE EL MÚSCULO

El diseño de este nuevo núcleo, está orientado a fortalecer las destrezas físicas críticas para la función policial y de seguridad, pero bajo un enfoque de hábitos de vida saludables. Con esta iniciativa, la UNES Aragua apuesta por la profilaxis a través del deporte.

La integración de este espacio, en la dinámica diaria permitirá a los estudiantes desarrollar rutinas de ejercicio que optimicen su respuesta ante las exigencias del servicio, entendiendo que un cuerpo sano es la primera herramienta de un funcionario ejemplar.

Esta acción reafirma que la formación integral no es un concepto estático en los libros de texto, sino una práctica vibrante que ocurre en el patio, en el gimnasio y en la convivencia diaria.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA