Fundaparques impulsa recreación integral de los adultos mayores en el Parque Acuático de Maracay

Estas actividades se realizan todos los miércoles, funcionando bajo un esquema de articulación directa con las comunas locales
CIUDAD MCY.- En un firme compromiso por dignificar la calidad de vida de los adultos mayores en la región, la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) continúa fortaleciendo el programa de atención especial dirigido a los Círculos de Abuelos de diversas comunas del estado.
El presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero, informó que estas jornadas se llevan a cabo en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay, consolidándose como un espacio de encuentro y bienestar para quienes han dedicado su vida al desarrollo de la entidad.
Guerrero destacó que esta iniciativa permite que los adultos mayores, provenientes de los 18 municipios del estado Aragua, disfruten de jornadas recreativas diseñadas específicamente para sus necesidades.
»Buscamos fomentar el esparcimiento y la integración comunitaria. No se trata solo de una visita, sino de garantizar que nuestros abuelos y abuelas disfruten de un día diferente en un complejo turístico de alto nivel, de forma organizada y segura», puntualizó el presidente de la institución.
Finalmente, con este programa, la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y Fundaparques reafirman su política de protección social, convirtiendo los espacios públicos en territorios de alegría y reconocimiento para los sectores más vulnerables de la población.
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