GBA alcanza 70% de ejecución en la construcción de nueva Planta Potabilizadora

CIUDAD MCY.- En el marco del fortalecimiento del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua reporta un avance del 70% en las obras de construcción de la nueva Planta Potabilizadora, ubicada en las instalaciones del estacionamiento de la sede gubernamental.

Esta obra, direccionada por la Vocera del Poder Popular de la Gobernación, Joana Sánchez, tiene como objetivo principal optimizar la prestación de servicios públicos esenciales para la colectividad aragüeña y el personal que hace vida en la institución.

EJECUCIÓN Y COMPROMISO TÉCNICO

El ente ejecutor del proyecto es el Centro de Capacitación del Constructor Popular, unidad adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos. Según los reportes del equipo multidisciplinario a cargo, las labores se mantienen a ritmo constante, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para garantizar la potabilización eficiente del recurso hídrico.

IMPULSO A LA IDENTIDAD REGIONAL

La consolidación de esta infraestructura no solo responde a una necesidad técnica, sino que forma parte integral de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida en la entidad. La gestión de Sánchez reafirma así el compromiso con la soberanía de servicios, pilar fundamental de la gestión regional actual.

Con la culminación próxima de esta planta, el Gobierno Bolivariano de Aragua continúa materializando proyectos de alto impacto que consolidan el desarrollo productivo y social del estado

PRENSA INFRAESTRUCTURA

FOTOS: CORTESÍA