Fundaparques y Aragua Recicla crean alianza por espacios sostenibles

La iniciativa contempla la transformación de materiales reciclables en áreas infantiles, además del fortalecimiento de viveros como parte de una estrategia de sostenibilidad ambiental en la entidad

CIUDAD MCY.- Nuevas alternativas para el aprovechamiento responsable de los recursos se incorporan a la gestión ambiental de Aragua tras la firma del convenio de cooperación entre la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) y Aragua Recicla, iniciativa que contempla la creación de parques infantiles con material reciclado y el impulso del sistema de viveros del ecosistema aragüeño.

El acuerdo fue suscrito por los presidentes de ambas instituciones, Manuel López, en representación de la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), y Andrew Lorcas, por parte de Aragua Recicla, como una alianza orientada a promover prácticas sostenibles mediante el reúso de materiales y la incorporación de soluciones ecológicas en espacios destinados al encuentro ciudadano.

La cooperación permitirá avanzar en la implementación de parques infantiles elaborados con materia reciclada, una propuesta que busca transformar elementos recuperados en áreas recreativas funcionales, seguras y ambientalmente responsables para el disfrute de las comunidades aragüeñas.

Asimismo, la articulación entre ambas instituciones contempla el fortalecimiento del sistema de viveros dentro del ecosistema regional, promoviendo acciones relacionadas con la conservación, el cuidado de las áreas verdes y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.

ECONOMÍA CIRCULAR COMO EJE

La alianza entre Fundaparques y Aragua Recicla permitirá promover prácticas de reutilización de materiales y el aprovechamiento responsable de recursos, incorporando alternativas sostenibles para la creación de espacios recreativos y el cuidado de las áreas naturales del estado.

A través de esta articulación se impulsan iniciativas que transforman materiales recuperados en elementos útiles para las comunidades, al tiempo que se fomenta una cultura ambiental orientada a la conservación y al uso consciente de los recursos.

La firma de este convenio se suma a las acciones promovidas en el estado Aragua para fortalecer una cultura ecológica y avanzar hacia espacios recreativos y naturales con criterios de sostenibilidad, bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA