Dotación médica garantiza respuesta asistencial del CDI “Luchadores por la Salud de Lamas”

La dotación, realizada como parte del cronograma mensual del Gobierno municipal, incorporó materiales médicos, quirúrgicos y medicamentos destinados al funcionamiento del área de emergencia

CIUDAD MCY.- Con insumos destinados al área de emergencia, el Centros de Diagnóstico Integral (CDI) “Luchadores por la Salud de Lamas” amplió su capacidad de respuesta para la atención de pacientes, luego de recibir una nueva dotación de materiales médicos y quirúrgicos.

La entrega fue realizada en las instalaciones del centro asistencial ubicado en el municipio José Ángel Lamas, donde el alcalde Tony García, acompañado por trabajadores y personal de salud, destacó la importancia de mantener la disponibilidad de insumos necesarios para garantizar la atención oportuna de los habitantes.

Al respecto, la máxima autoridad municipal informó que la dotación incluyó más de 10 mil 600 inyectadoras de diferentes capacidades, entre ellas de 3cc, 5cc, 10cc y 20cc, además de 8 mil 350 pares de guantes destinados al personal médico y asistencial.

Asimismo, detalló que fueron suministrados materiales como yelcos número 24, escalos, obturadores, buretas, macrogoteros, soluciones 0.9, mascarillas para nebulización, bigotes nasales, alcohol, cintas reactivas, lancetas y suturas, así como medicamentos en presentación de ampollas como diclofenac, dipirona, ketoprofeno, dexametasona y metoclopramida.

ATENCIÓN GARANTIZADA

García señaló que esta entrega corresponde al abastecimiento mensual dirigido al CDI “Luchadores por la Salud de Lamas”, con el propósito de respaldar el funcionamiento del área de emergencia y brindar herramientas al equipo sanitario para la atención de cada paciente.

“Como cada mes, estamos entregando la dotación de insumos quirúrgicos y médicos para garantizar el funcionamiento del área de emergencia”, expresó el alcalde.

En este sentido, instó al personal médico y asistencial a realizar el control y seguimiento de los materiales recibidos, a fin de garantizar su uso adecuado y disponibilidad para quienes requieran atención en el centro de salud.

“Le pedimos a nuestro personal de salud que haga un control y seguimiento de estos insumos que entregamos el día de hoy para que cada paciente que acuda a la emergencia tenga la garantía de estos recursos y brindar atención en salud de calidad y con calidez a todos nuestros habitantes de Santa Cruz”, afirmó el burgomaestre.

NUEVAS ARTICULACIONES

Durante la actividad, el alcalde también extendió sus felicitaciones a las nuevas autoridades de salud que se incorporan al equipo de trabajo del CDI y de las instancias municipales, destacando la importancia de seguir articulando esfuerzos para fortalecer los servicios sanitarios en la localidad.

La jornada se desarrolla en el marco de las políticas de protección social impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, dirigidas a fortalecer la atención médica gratuita y oportuna a favor de las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA