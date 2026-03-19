Tribunal Móvil atendió a ciudadanos en la Comuna Alto Tuy de Revenga

CIUDAD MCY.- En un despliegue de atención directa y gratuita, el programa de Tribunales Móviles brindó asistencia legal y administrativa a más de 130 habitantes de los sectores que conforman la comuna Alto Tuy en el municipio José Rafael Revenga.

La jornada, realizada en los espacios de la Casa Zamorana, tuvo como objetivo acercar el sistema de justicia a estas comunidades.

La actividad contó con la presencia de la Abg. Rosangela Romero, Juez del Tribunal Segundo de Revenga y Coordinadora del Eje Este para la Justicia de Paz Comunal, quien destacó que este operativo multidisciplinario permitió resolver trámites complejos de forma expedita.

Durante el abordaje, se ofrecieron servicios de los Tribunales Civiles y Municipales para gestiones de divorcios por mutuo acuerdo, títulos supletorios y declaraciones de herederos; así como la intervención de los tribunales de protección para colocaciones familiares y autorizaciones de representación.

El operativo integró a diversas instituciones del Estado para garantizar una respuesta integral.

El Registro Civil y la Prefectura facilitaron trámites de identidad y fe de vida, mientras que las direcciones de Catastro y Sindicatura Municipal brindaron asesoría técnica sobre la tenencia de tierras.

Asimismo, áreas especializadas en justicia penal, agraria y defensa pública ofrecieron orientación legal gratuita a los asistentes.

Por su parte, organismos como el Idenna y dependencias de defensa para la mujer sumaron esfuerzos para brindar protección y asesoría en materia laboral y mercantil, consolidando un esquema de «justicia al alcance de todos».

Lenín Guzmán, habitante de la Comuna Alto Tuy, calificó la jornada como extraordinaria, resaltando el impacto positivo para los residentes de la zona.

“Es un beneficio directo para nuestras comunidades; contar con todos estos servicios en nuestro propio territorio nos ahorra tiempo y nos garantiza el derecho a la identidad y a la legalidad de forma rápida”, expresó el líder comunitario.

El Gobierno regional y municipal, en alianza con el Poder Judicial, continúan fortaleciendo la seguridad jurídica y el bienestar social de los revengueños y revengueñas, reafirmando el compromiso con la justicia social y la eficiencia en la gestión pública.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA