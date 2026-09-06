Fundaragua desplegó plan de mantenimiento en la ARC

El ente regional, se despliega en diferentes puntos de la geografía regional en aras de mantener espacios y arterias viales en óptimas condiciones

CIUDAD MCY.- Con la intención de garantizar vías más seguras y garantizar la fluidez vehicular, la Fundación Fondo de Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) desplegó un abordaje multidisciplinario a la altura del kilómetro 102 de la Autopista Regional del Centro (ARC).

La intervención, que forma parte de un plan integral de mantenimiento continuo, se concentra en la Unidad de Patrullaje Vial Nº 06 para transformar de manera sustancial este importante tramo arterial de la entidad.

La fuerza trabajadora utilizando maquinaria pesada ejecutaron simultáneamente un abordaje que abarca desde la infraestructura hasta el saneamiento ambiental que incluye trabajos de friso en paredes perimetrales y restitución del sistema de iluminación para mejorar la visibilidad nocturna.

Labores de nivelación y limpieza de terrenos mediante el uso de maquinaria especializada.

Desmalezamiento intensivo de los arcenes y recolección sistematizada de desechos sólidos.

Con estas acciones, el gobierno regional busca consolidar la fluidez vehicular, la prevención de accidentes y el resguardo integral de miles de conductores que transitan a diario por la principal arteria vial del país.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESIA FUNDARAGUA



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