Inaugurada Oficina de Protección Animal en el Parque Felipe Guevara Rojas

Aragua sigue avanzando su posición como un referente nacional en políticas públicas orientadas al respeto hacia los animales

CIUDAD MCY.- El Parque Felipe Guevara Rojas del municipio Girardot se convirtió en el escenario de un avance crucial para la protección de la vida silvestre y doméstica. Con el corte de cinta y la bendición de las nuevas instalaciones, quedó oficialmente inaugurada la Oficina de Bienestar y Protección Animal (OBAA), una unidad adscrita a la Policía Bolivariana del estado Aragua, destinada a reforzar el amparo legal y la atención directa hacia los animales.

El acto de inauguración contó con la presencia del Diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Fernández Alayón; el presidente de Fundaparques, Manuel López y unidades caninas, marcando un hito en la gestión de la seguridad ciudadana regional.

Esta infraestructura nace como un engranaje estratégico para la recepción de denuncias, la intervención oportuna y la articulación directa con los organismos de prevención.

Más allá del despliegue logístico, la iniciativa busca sembrar un cambio profundo en el tejido social.

Durante el encuentro, el diputado a la Asamblea Nacional, mencionó la dimensión ética del proyecto

«Estamos haciendo esto porque amamos a los animales. El que ama, el que cuida un animal es un ser humano superior. Y nosotros necesitamos que nuestra sociedad se transforme. Hay muchas cosas malas, antivalores en la sociedad; y desde aquí, con este trabajo que se está haciendo en beneficio al bienestar y al cuidado de los animales, estamos transformando la cultura actual. Hoy Aragua es un epicentro del bienestar y la protección animal», afirmó Manuel Hernández.

Por otro lado, presidente de Fundaparques, destacó el respaldo institucional de la gobernadora Joana Sánchez para la consolidación de este espacio, el cual potenciará la capacidad operativa en la entidad.

López enfatizó que desde la creación del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), se han procesado más de 200 denuncias; con la apertura de la sede en el emblemático parque maracayero, el tiempo y la efectividad de la respuesta inmediata darán un salto cualitativo.

Finalmente cabe mencionar que estas políticas públicas orientadas por el gobierno nacional y regional continúa consolidando a la entidad aragüeña en un territorio libre de maltrato animal.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

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