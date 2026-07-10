Fundaragua despliega jornadas de mantenimiento en Santiago Mariño

En colaboración con Serpumar y Vías de Aragua se busca eliminar los factores de riesgo en distintos espacios de la localidad

CIUDAD MCY.- La Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) desplegó una jornada de mantenimiento en el municipio Santiago Mariño en conjunto con Serpumar y Vías de Aragua.

El objetivo de esta jornada fue disminuir los factores de riesgo ambiental y transformar el entorno de las comunidades del estado Aragua. Entre las labores realizadas se encuentran el desmalezado y corte de vegetación alta, rastrillado de desechos sólidos, recolección de residuos y el despeje del terreno con ayuda de maquinaria pesada.

Por otra parte, en el Distribuidor de Remavenca también se realizaron labores de mantenimiento y saneamiento para preservar las condiciones de esta vía principal.

Se espera poder seguir afianzando el trabajo en conjunto partiendo desde la solidaridad en momentos en el que país se fortalece con cada espacio recuperado representa un paso para asegurar una mayor seguridad mientras se consolida la movilidad y se acompaña al pueblo aragüeño a través de estas acciones concretas.

Estas labores se realizaron gracias a la presidenta Delcy Rodríguez junto al vicepresidente de Obras y Servicios Juan Luces, mientras se siguen las instrucciones de la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, junto con el Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos Rodolfo Ramírez y en conjunto con el alcalde de Mariño Carlos Guzmán, en el marco de la Segunda Transformación.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA