Aragüeños mejoran su vida tras implantación de marcapasos

Hasta la fecha más de 100 aragüeños han recibido la colocación del estimulador cardiaco desde el Cedocabar, así lo informó Joaquín Crespo, médico especialista en Cardiología

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer la atención a los pacientes cardiovasculares a fin de mejorar su calidad de vida, se realizó con éxito una nueva jornada de implantación de marcapasos, en el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua (Cedocabar).

La jornada, enmarcada en el Plan Vida y Salud 2026 que adelanta la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de salud, Carlos Alvarado y la gobernadora Joana Sánchez, favoreció a más de 3 pacientes quienes previamente habían realizado su solicitud a través de la aplicación VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, dando respuesta oportuna y gratuita.

Las intervenciones contaron con el acompañamiento del director de Cedocabar, Joaquín Crespo, médico especialista en Cardiología, junto a un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud, quienes realizaron las cirugías de alta complejidad, al implantar dispositivos de última generación.

Crespo informó que los procedimientos quirúrgicos se ven cristalizados gracias este sistema creado por el Gobierno Bolivariano, pues, ya se han atendido a más de 100 aragüeños durante la gestión de la Vocera de la Aragüeñidad.

El especialista también mencionó, que los enfermos pasan por un riguroso protocolo médico donde son evaluados, para su posterior intervención.

‘’Todos nuestros usuarios acudieron a nuestro Centro Cardiológico Bolivariano-Aragua, fueron evaluados previamente por un grupo de expertos en el área de Electrofisiología, se le hicieron los exámenes correspondientes y se le hizo la solicitud de marcapaso’’ destacó el médico.

Estas acciones están enmarcadas en la 4T (Transformación Social) y el Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, quien se ha encargado desde el día uno de velar por mejorar significativamente el acceso a la salud gratuita y especializada a la población aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA