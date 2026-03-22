Fundaragua garantiza espacios dignos

Bajo las directrices de la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, las cuadrillas de Fundaragua ejecutan un plan maestro de saneamiento y abastecimiento que abarca diferentes espacios de la geografía regional

CIUDAD MCY.- Un ejército de hombres y mujeres, se despliega en diferentes zonas del estado Aragua, con el objetivo de devolverle el brillo a los espacios que definen la identidad de la región. Bajo la supervisión de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación Joana Sánchez, el equipo de Fundaragua ha tomado las calles, para garantizar espacios dignos a todos los ciudadanos.

Este despliegue fue publicado por el Gobierno de Aragua en sus diferentes plataformas digitales. En la Costa de Oro, las cuadrillas sanearon los espacios para que el turismo y la vida comunitaria fluyan sin obstáculos, con la recolección de sedimentos y el material vegetal,

De igual forma se mantiene este despliegue, en la Universidad de Carabobo (UC), Núcleo Aragua. La maleza y los desechos sólidos dieron paso a espacios dignos, asegurando que los estudiantes encuentren en su casa de estudios un ambiente apto para el conocimiento.

REFRESCAMIENTO DE ESPACIOS VERDES

En una jornada que combinó logística y compromiso, se distribuyeron aproximadamente 80.000 litros de agua potable mediante camiones cisterna, que se centró en las arterias viales y monumentos que son el orgullo del municipio Girardot. Desde la imponente Redoma del Obelisco hasta el emblemático Monumento El Cacao, el vital líquido garantizó que el verdor y la pulcritud sigan siendo la carta de presentación de la «Ciudad Jardín».

«Ver la Plaza Bolívar limpia y los monumentos atendidos nos devuelve el sentido de pertenencia. Es un trabajo que se siente en el aire que respiramos», comenta un transeúnte en la Avenida Casanova Godoy. Publicó el ejecutivo social.

Este despliegue de Fundaragua representa la ejecución de una política de gobernanza territorial. Al intervenir simultáneamente en sectores tan diversos como el Refugio de Motorizados, la «Pantalla Aragua» y los núcleos universitarios, la entidad estadal a través de sus redes sociales envía un mensaje de integración: todos los espacios, desde el recreativo hasta el académico, son prioridad.

La eficiencia en la distribución de los 80.000 litros de agua subraya una capacidad de respuesta técnica que busca mitigar el desgaste ambiental y potenciar el atractivo turístico y educativo de la región.

La gestión de Joana Sánchez, a través de Fundaragua, reafirma que el mantenimiento de un estado no es solo una labor de ingeniería, sino un acto de amor por la tierra. Aragua amanece más limpia, más fresca y, sobre todo, más habitable.

REINA BETANCOURT

FOTOS: PRENSA GBA