Niños, niñas y adolescentes de Revenga fueron atendidos en Jornada de Atención Social

La actividad brindó soluciones directas a más de 230 personas, entre niños, niñas y adolescentes.

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer el sistema de protección social y el derecho a la identidad, la alcaldía del municipio José Rafael Revenga junto a la Fundación del Niño Simón, Saime y Hogares de la Patria desplegó una Jornada de Atención Integral en el sector Trapiche del Medio, perteneciente a la Comuna Paula Correa.

Durante el operativo, el Saime atendió a los niños y niñas con cedulación por primera vez y renovación del documento de identidad de forma inmediata, agilizando procesos administrativos que suelen ser complejos para las comunidades más alejadas.

Asimismo, los asistentes accedieron a una red de servicios especializados que incluyó consultas de pediatría, psicología, psicopedagogía, vacunación y evaluación nutricional, atención de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, así como orientación legal a través de Hogares de la Patria y Corpojuventud.

Wildelys Navarro, beneficiaria de la jornada, calificó el despliegue como bastante completo, resaltando la importancia de recibir múltiples servicios en un mismo lugar. «Aproveché la jornada del Saime, pero también recibimos asesorías en áreas vitales. Es una oportunidad que la comunidad valora profundamente», afirmó.

Esta iniciativa forma parte del cronograma de atención territorial que se ha venido desplegando en las diferentes comunidades del municipio.

FUENTE: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA