Fundaragua se mantiene desplegada en las costas de Aragua

Este operativo de limpieza profunda busca ofrecer a los turistas de la costa aragüeña su rostro más pulcro y hospitalario.

CIUDAD MCY.- Hombres y mujeres que forman parte de la plantilla de trabajadores de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), se mantienen desplegados en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, ejecutando una significativa jornada, en la que se ha desarrollado la recolección de desechos sólidos y material vegetal, con camiones compactadores y equipos de despeje.

​​​Este despliegue se erige como un engranaje fundamental de la Segunda Transformación (2T), línea estratégica impulsada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En el territorio, la ejecución responde a una articulación directa entre la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la entidad, Wilmer Leal.

​Este gran operativo cuenta con la supervisión de Rodolfo Ramírez, secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Edinson Gutiérrez, presidente institucional de Fundaragua.

​​La atención permanente en Costa de Oro es un recordatorio de que Aragua no solo limpia sus calles; fortalece su identidad turística y humana, demostrando que la transformación de las ciudades comienza con el cuidado de cada rincón de su geografía.

ATENCIÓN A OTROS ESPACIOS

Por otro lado, en la U.E.E General José de San Martín, comuna San Vicente, municipio Girardot, las cuadrillas de Fundaragua se mantienen desplegadas ejecutando labores de limpieza y saneamiento ambiental en sus áreas externas, así como la recolección de desechos sólidos y vegetales, garantizando un entorno adecuado para el desarrollo educativo.

Asimismo, en la Cancha Santa Eduviges, municipio Santiago Mariño, las cuadrillas de Fundaragua continúan desplegadas ejecutando labores de aplicación de pintura en paredes, contribuyendo al embellecimiento y recuperación de este espacio deportivo para el disfrute, la salud física y la recreación de las comunidades.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA