Sistema de Gestión de Riesgo mantiene despliegue preventivo en Aragua

Los diferentes órganos de seguridad ciudadana se mantienen alerta para evitar cualquier contingencia. Además, hacen un llamado a la conciencia ciudadana para reportar cualquier emergencia al número 911

CIUDAD MCY.- En el marco de un despliegue ininterrumpido para preservar el patrimonio natural y la seguridad ciudadana del estado Aragua, los organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en labor conjunta con los Bomberos Forestales del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y Protección Civil, lograron sofocar un incendio de vegetación registrado en La Placera de Maracay, adyacente a la avenida Casanova Godoy.

​La rápida y oportuna acción de más de 25 “hombres de naranja” y efectivos de seguridad permitió controlar las llamas, garantizando el bienestar integral de los habitantes del urbanismo Montaña Fresca y la seguridad de quienes transitan por esta importante arteria vial.

Jesús Franco, director regional de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Bolivariano de Aragua, ofreció un balance positivo sobre la intervención.

“El día de ayer tuvimos un despliegue de más de 25 efectivos de toda la seguridad ciudadana para el combate directo, lo cual se controló en su totalidad en las filas, en los sectores de Tucupido y esta Placera”, señaló.

Franco aseguró que mientras circulaban imágenes inapropiadas que generaban alarma, los organismos de seguridad ya se encontraban en pleno combate del incendio.

“Es importante mencionar el suceso antrópico que tuvimos el día de ayer en horas de la tarde, tuvimos una difusión de información un poquito extremada, fuera de control e inapropiada, ya nosotros estábamos actuando, los organismos de seguridad se encontraban en el sitio cuando publicaron esas imágenes”, aseveró el funcionario.

Asimismo, destacó que el Poder Popular es una pieza clave en la mitigación de estos eventos. “Llamamos a la población a que en los próximos días intensifiquen el monitoreo y mantengan una vigilancia constante. Ustedes, la comunidad que convive y está cerca del Parque Nacional ‘Henri Pittier’, deben darnos las alertas pendientes de algún foco para nosotros actuar de una manera inmediata, como lo hicimos el día de ayer”, expresó Franco.

ACCIONES ALINEADAS CON EL GOBIERNO NACIONAL

​Este operativo responde a las directrices del Ejecutivo nacional, desde el lugar de los hechos. Marcelo Sánchez, secretario general de la Sexta Transformación en la entidad, subrayó que todas las acciones de combate y prevención están estrechamente alineadas con las orientaciones emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

​Sánchez alertó sobre las condiciones climatológicas que atraviesa el país. “En el marco de la información que nos otorgó nuestra Presidenta Encargada, vamos a estar en una jornada seca bastante intensa; tendremos 45 días con los rayos del sol incidiendo de manera perpendicular completamente en todo el territorio nacional”, señaló el secretario.

​Ante este panorama de vulnerabilidad climática, Sánchez enfatizó que el Gobierno regional mantiene a todos los órganos de seguridad desplegados, monitoreando cualquier eventualidad para brindar una atención rápida y eficaz.

Marcelo Sánchez, secretario general de la 6T, hizo llamado a la conciencia ciudadana: “por favor, se le pide a toda la población que no hagamos ningún tipo de temas provocados para ya sea limpiar algún terreno, evitar hacer fogatas, y todo lo que pueda poner en riesgo la situación de nuestro territorio, aragüeño”.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESÍA