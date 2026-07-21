Funvisis inició inspecciones técnicas en Tovar para evaluar fallas geológicas

CIUDAD MCY.- El equipo de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), dio inicio al despliegue técnico en el municipio Tovar, con el propósito de avanzar en la evaluación científica de las afectaciones ocasionadas por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio, bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez.

Como parte de la jornada, especialistas de Funvisis, acompañados por Sekou Morillo, secretario de la Cuarta Transformación en el municipio; funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Aragua y Protección Civil Tovar, realizaron una inspección en la sede del comando policial estadal para llevar a cabo estudios relacionados con las fallas geológicas presentes en la zona.

Estas evaluaciones permitirán obtener información técnica sobre el comportamiento del terreno, los deslizamientos registrados y las afectaciones estructurales, aportando elementos fundamentales para la planificación de las acciones de recuperación y mitigación de riesgos que se ejecutan en el municipio Tovar.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

FOTOS : CORTESÍA