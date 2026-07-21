Plan «Mi Cancha Bonita» fortalece el deporte y la sana recreación en Bolívar

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar espacios óptimos para el desarrollo integral de la juventud, se avanza con éxito en el despliegue del Plan “Mi Cancha Bonita” en el municipio Bolívar.

Este esfuerzo articulado sigue los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez; la gobernadora Joana Sánchez; y la alcaldesa Marisol Rodríguez, consolidando políticas públicas orientadas al bienestar social.

La iniciativa, que se desarrolló mediante una alianza estratégica entre la Guardia del Pueblo, la Gran Misión Venezuela Joven y el Poder Popular, tiene como objetivo principal la recuperación y adecuación de instalaciones deportivas para masificar la práctica de diversas disciplinas.

Durante la reinauguración de la cancha de usos múltiples integrada en el Polideportivo “Héroes de San Mateo”, del sector las Flores, se verificó el despliegue técnico y organizacional.

La Alcaldesa puntualizó: «con estas acciones, el Gobierno municipal apoyado por nuestra Presidenta y nuestra Gobernadora reafirma su compromiso con el futuro de los deportistas sanmateanos , transformando la infraestructura deportiva en puntos de encuentro para la paz, la convivencia ciudadana y el desarrollo de la Generación de Oro, vamos por más canchas recuperadas con el Plan Mi cancha Bonita».

El concejal Yhonifren Salazar destacó la importancia de estas labores, “la educación, la cultura y el deporte son las herramientas fundamentales para apartar a nuestra juventud del ocio y brindarles oportunidades de crecimiento. Estamos habilitando espacios dignos gracias a las políticas públicas de nuestra presidenta Delcy Rodríguez , nuestra gobernadora Joana Sánchez y nuestra alcaldesa Marisol Rodríguez para disciplinas claves como el baloncesto, voleibol y fútbol”, señaló Salazar.

Por su parte, Stefany Sifontes representante de la Gran Misión Venezuela Joven en la jurisdicción, hizo un llamado a la juventud a incorporarse activamente en esta labor: “la recuperación de estos espacios no es solo una obra física, es un compromiso de todos. Invitamos a nuestros jóvenes a sumarse al resguardo y mantenimiento de estas áreas que desde siempre les han pertenecido”.

Asimismo, el Director de deporte municipal, profesor Carlos Rebolledo indicó que gracias a la sinergia del Gobierno Bolivariano, el Plan ha logrado la rehabilitación integral de diversas canchas, entre las que destacan: Cancha “Carlos Salas”, Cancha “El Milagro”, Cancha del sector Sucre, Cancha del sector Los Angelinos y Cancha del sector Las Flores.

Además, enfatizó que estos trabajos son esenciales para la masificación deportiva en la municipalidad, subrayando que la dotación y mejora de la infraestructura es la base para descubrir nuevos talentos y fomentar una vida saludable.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR

FOTOS : CORTESÍA