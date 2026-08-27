Funvisis registra sismo de magnitud 3,4 en Aragua

CIUDAD MCY.-El Servicio Sismológico Venezolano (Funvisis), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, reportó este jueves un movimiento telúrico de magnitud 3,4 (Mw) que se localizó en la región centro-norte del país.

CIUDAD MCY.-El reporte sismico se dio a conocer, luego que varias agencias el evento ocurrió a las 6:48 p.m., hora local (22:48 UTC), con una profundidad de 7,2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

De acuerdo con las coordenadas registradas por Funvisis —latitud 10,39° N y longitud 67,24° O—, el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de La Victoria, estado Aragua, y a 23 kilómetros al oeste de Los Teques, estado Miranda.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa de este movimiento telúrico.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL