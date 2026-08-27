Asamblea Nacional aprobó en primera discusión Reforma Parcial de Ley Orgánica del TSJ

La reforma establece la estipulación del Comité de Postulaciones a 23 integrantes, integrándose por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil venezolana

CIUDAD MCY.- Durante la Sesión Extraordinaria programada para este jueves 27 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión por unanimidad el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El propósito fundamental de la reforma se basa en pasar a 23 miembros en el Comité de Postulaciones, donde 11 de ellos serán diputados y 12 serán miembros de la sociedad civil venezolana.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseveró que el debate se remite a la Comisión Permanente de Política Interior con el fin de elaborar el informe para la segunda discusión del proyecto.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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