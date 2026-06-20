Gabinete Agroalimentario en Aragua garantizará abastecimiento a las familias

La puesta en marcha de esta estrategia para brindar alimentos a los aragüeños permitió la participación de 11 organizaciones nacionales y regionales, junto a productores, campesinos y emprendedores

CIUDAD MCY.- Con el objetivo principal de articular el trabajo del campo, la agroindustria y el consumidor final para garantizar el abastecimiento todas las familias aragüeñas, fue instalado el Gabinete Agroalimentario del estado Aragua desde el municipio Francisco Linares Alcántara.

Esta instancia del ejecutivo regional y nacional será la encargada de dirigir las políticas de producción, distribución y comercialización para que los ciudadanos, adquieran productos de la canasta básica a precios accesibles y de buena calidad.

La puesta en marcha de esta hoja de ruta orientada a la producción primaria y al desarrollo alimenticio de los aragüeños, arrancó con una feria a cielo abierto encabezada por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada por el coordinador del Gabinete Agroalimentario del estado, José Diego Castillo, el alcalde Víctor Bravo y los representantes de los diferentes ministerios e instituciones adscritas al Motor Alimentación del país.

El operativo desplegado en las adyacencias de la alcaldía del municipio Linares Alcántara, contó con la participación de mas de 11 organizaciones del estado, productores, campesinos, emprendedores y pescadores con una variedad de rubros.

Entre los variadísimos artículos ofrecidos, a precios justos y solidarios, estuvieron renglones como: harina de maíz precocida, arroz, pasta, mantequilla, azúcar, aceite, entre otros artículos de la canasta básica.

Además, las bodegas también brindaron a los linarenses la posibilidad de adquirir proteínas que incluyeron: carne de res, pollo, salchichas, así como también víveres, enlatados, granos, frutas y hortalizas.

De igual manera, estuvo a la venta productos de higiene y aseo personal, lo que asegura una atención integral que responde a las necesidades prioritarias en el hogar.

DESPLIEGUE SIN PRECEDENTES

La jornada alimenticia contó con una amplia capacidad de atención, lo que forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, como lo aseguró el coordinador del Gabinete Agroalimentario.

“Estamos sumando todos los esfuerzos y todas las voluntades de todos los ministerios del Motor Agroalimentario, donde tenemos emprendedores, donde está haciendo participación la agricultura, el Ministerio de Alimentación con sus ferias de Campo Soberano, con las bodegas móviles en sus diferentes modalidades, llevando el sello “Hecho en Aragua”, para seguir contribuyendo en la recuperación económica de nuestro país”, expresó Castillo.

Por su parte el alcalde Víctor Bravo, resaltó la calidad de los productos vendidos en la mega jornada alimentaria.

“Con la puesta en marcha de este gabinete tendremos la capacidad para atender a más de 4.000 personas, con los mejores costos de los productos, pero también de la mejor calidad de los renglones producidos en Aragua. Vamos a seguir fortaleciendo el café, el pescado, la yuca de Coropo, uno de los productos que a revisten la identidad del municipio Linares Alcántara, y por supuesto la identidad del Estado de Aragua’’ afirmó el mandatario municipal

EL PUEBLO DICE

Los linarenses que asistieron al mercado de cielo abierto a adquirir sus productos expresaron su emoción por la llegada de este despliegue a su territorio.

Es el caso de Lisbet Sarmiento que comentó: “Los precios de la azúcar, el pollo, el aceite son muy accesibles, además de que las proteínas están muy frescas, lo mas importante es que podemos adquirir más productos y ahorramos dinero’’, señaló la ciudadana.

Por su parte, Mirla Cedeño, enfatizó sobre la calidad de los productos. “Estoy super contenta e impresionada por la calidad y lo fresco de las hortalizas, están muy buenas y a excelentes precios, invito a las autoridades a seguir realizando estas jornadas porque no permiten trasladarnos hasta Maracay y podemos economizar nuestro dinero’’ concluyó.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA