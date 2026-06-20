Plan de Seguimiento Post-Feria Científica mostró compromiso con la tecnología en Aragua

Más de 200 niños y niñas de la entidad asistieron al Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias, donde expusieron sus conocimientos y, dejaron en alto el futuro de la tecnología en sus distintas ramas

CIUDAD MCY.- La generación de relevo selló su compromiso con el futuro de la tecnología y la innovación, durante el desarrollo y cierre del Plan de Seguimiento Post-Feria Científica, una estrategia que tuvo como propósito reforzar los conocimientos en las distintas disciplinas y saberes.

En el Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias, ubicado en la sede de Bibliotecas Virtuales de Aragua, más de 200 niños y niñas de toda la entidad hicieron recorridos interactivos-formativos por temas de interés, como: física, robótica, química, biología, astronomía, matemáticas y agronomía.

Los asistentes fueron postulados por los directivos y profesorado de los planteles, según sus habilidades demostradas, tanto en clases, como su participación en la Feria.

“Este evento no solo fue una vitrina de proyectos, sino un espacio de aprendizaje continuo para nuestro semillero científico”, refiere una publicación en Instagram de la Secretaría de Educación (@sec.eduaragua). Con esta acción se buscó la guía de vocaciones y promoción del interés

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN