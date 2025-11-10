Garantizado suministro de agua en el Hospital «Dr. José Gregorio Hernández» de Las Tejerías

Los trabajos ejecutados contemplaron la instalación de un nuevo sistema de bombeo, adecuación de tuberías y la conexión del pozo profundo, acciones que permitirán mantener operativos los servicios del centro de salud municipal

CIUDAD MCY.- El sistema de salud del estado Aragua se fortalece con la activación de un pozo profundo y la instalación de una bomba sumergible de alta capacidad en el Hospital “Dr. José Gregorio Hernández” de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, acción que garantizará el suministro permanente de agua en la unidad de diálisis, quirófanos, emergencias y demás servicios hospitalarios.

La autoridad única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, informó que la obra representa una inversión cercana a los 5 mil dólares, gestionada gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, la ministra para la Salud Magaly Gutiérrez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz, quienes realizaron los enlaces necesarios para la adquisición del equipo.

La autoridad sanitaria regional precisó que los trabajos incluyeron la colocación de tuberías y la adecuación de los compartimientos del sistema, lo que permitirá restablecer el flujo normal de agua en todas las áreas.

Asimismo, Lombano agradeció el acompañamiento del Poder Popular, los trabajadores de la Salud y los representantes del gobierno local durante la jornada de instalación, calificando la acción como “un paso firme hacia el avance de la red hospitalaria de Aragua”.

PLAN DE MODERNIZACIÓN SANITARIA

Lombano ratificó que el Ejecutivo regional mantiene el desarrollo de obras de rehabilitación y equipamiento en distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Central de Maracay (HCM), que se encuentra en su fase final de adecuación; el Hospital de Los Samanes, donde se planifican nuevas acciones de recuperación; y el Hospital “Dr. José María Carabaño Tosta”, que será dotado con equipos para la puesta en marcha de seis quirófanos.

Asimismo, anunció que próximamente será reinaugurado el quirófano del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Atanasio Girardot”, con el propósito de «descongestionar los servicios del HCM» y continuar garantizando una atención médica digna y eficiente para los aragüeños.

“Esta instalación es fundamental para asegurar las condiciones de higiene, limpieza y funcionamiento óptimo del hospital. Nuestros pacientes y trabajadores ahora contarán con un servicio continuo de agua que permitirá realizar las labores asistenciales con mayor seguridad”, destacó Lombano.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA