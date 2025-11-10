Todo un éxito la jornada de aprendizaje “El Turismo va a la Escuela” en Ribas

CIUDAD MCY.- La coordinación de Turismo de la Alcaldía del Municipio Bolivariano de Ribas, inició la jornada de aprendizaje «El Turismo va a la Escuela», como parte de las estrategias que buscan incentivar desde los jóvenes el turismo en la entidad, al tiempo de cumplir con las orientaciones del alcalde Juan Carlos Sánchez de potenciar las bondades de la jurisdicción como un potencial en materia turística.

El programa se desarrolló con charlas divertidas e informativas sobre el turismo, orientadas a los niños y niñas de las instituciones educativas primarias E.B.E. Álvarez Jaramillo y la U.E.N. La Victoria.

La actividad, estuvo encabezada por la coordinadora municipal de turismo, Evelys Lugo quién explicó que “estos encuentros, busca despertar en los niños de primaria la fascinación por el turismo. No hablamos solo de ir de vacaciones, sino de aprender de forma divertida”.

Se les enseña a identificar los tesoros culturales y naturales de su propia región, a ser excelentes anfitriones para quienes visitan el municipio, y a cuidar el medio ambiente indicó la Coordinadora agregando que “es crucial porque estamos formando a la próxima generación de ciudadanos conscientes a valorar su propio entorno, se convierten en guardianes de nuestro patrimonio, y eso es la base de un turismo más respetuoso y sostenible en el futuro”.

“Aprendimos que el turismo tiene muchos colores, como el Turismo Rojo de la historia y el Turismo Verde de la naturaleza, y descubrimos los tesoros de nuestro municipio Ribas, ciudad de la Juventud”, dijo Lugo

Es importante destacar, que los niños y niñas participaron activamente, se convirtieron en Guías Turísticos por un día y se comprometieron a cuidar su patrimonio, bajo la premisa que el mejor turista empieza en casa y en la escuela.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA