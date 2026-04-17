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GBA avanza con trabajos de rehabilitación en el Hospital de la Familia

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PorMilexis Pino

Abr 17, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de la optimización de los servicios públicos, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, mantiene el despliegue de las cuadrillas de Construaragua S.A. en las instalaciones del Hospital de la Familia, antiguo Hospital Los Samanes, ubicado en el municipio Girardot.

Gracias a los recursos aprobados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ejecutan actualmente labores de adecuación en las áreas de descanso del personal médico (femenino y masculino) adscrito a la sala de Rayos X, bajo la supervisión directa del arquitecto Orlando Molina, secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos.

Entre las tareas técnicas destacan:

• Construcción de paredes con bloque de arcilla, colocación de marcos metálicos y remoción de tabiquería de madera.

• Instalación de nuevos puntos de aguas blancas, aguas residuales y sistema eléctrico.

• Colocación de cerámica en pisos y paredes, además de labores de friso, encamisado, lijado y pintura.

Estas acciones forman parte de la política de recuperación de la red hospitalaria regional, asegurando que los centros de salud cuenten con instalaciones óptimas para el bienestar del pueblo aragüeño.

PRENSA INFRAESTRUCTURA ARAGUA 

FOTOS: CORTESÍA 

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