GBA entregó 71 vehículos tipo moto a cuadrantes de paz

El despliegue de las unidades motorizadas fue asignado de manera estratégica a diversos organismos de seguridad y prevención que hacen vida en el estado

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por consolidar el orden público y la prevención en las instalaciones de la sede la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad encabezó la entrega oficial de 71 vehículos tipo moto que serán una herramienta importante para la movilización de los Cuadrantes de Paz en la entidad.

La dotación, enmarcada en la Tercera Transformación (3T) Seguridad Ciudadana Paz e Integración Territorial, es una estrategia para fortalecer el frente preventivo que día a día se despliega por las 191 Comunas de la entidad para mantener el orden público y atender las emergencias.

En la jornada, la gobernadora Sánchez estuvo acompañada del G/D Jesús Fernández Alayón, director general de la Policía del estado Bolivariano de Aragua; Félix Romero, secretario general de Gobierno, entre otras autoridades.

La entrega de los vehículos fue asignada a Protección Civil (PC) Aragua, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, y Criminalísticas (Cicpc) Policía Nacional Bolivariana (PNB), V911, Pueblo de Mando Avanzado (PMA), entre otros cuerpos de seguridad del estado.

La Gobernadora indicó que esta importante dotación está enmarcada a la Gran Misión Cuadrantes de Paz, bajo los lineamientos del Ejecutivo nacional y del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Hoy estamos haciendo entrega de 71 vehículos tipo motos que no solamente fueron distribuidos a los Cuadrantes de Paz, sino a todos los cuerpos de prevención y seguridad, quienes están siendo tomados en cuenta para la garantía de paz y tranquilidad del aragüeño”, expresó la mandataria regional.

Además, la vocera del Pueblo de Aragua subrayó que la dotación se suma a la entrega de unidades motorizadas y vehículos que se hizo en los últimos meses.

“Aproximadamente hace cinco meses estuvimos también haciendo entrega de 60 patrullas y más de 300 unidades de motocicletas que fueron dirigidas a los organismos de seguridad que se despliegan dentro del territorio”, aseveró Sánchez.

​Con esta nueva flota rodante, el Gobierno Bolivariano no solo optimiza la capacidad operativa de los Cuadrantes de Paz en tiempo real, sino que consolida un sistema de respuesta inmediata adaptado a las demandas del Poder Popular organizado en cada rincón del estado.

PRENSA GBA

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