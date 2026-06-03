La Ruta del Ahorro llegó a las calles aragüeñas

La iniciativa de distribución de alimentos fue diseñada para beneficiar a un aproximado de 36 mil familias de la entidad cada mes, a través de un sistema de atención personalizado que elimina intermediarios

CIUDAD MCY.- Para el beneficio de las familias aragüeñas, el Ejecutivo regional llevó a cabo el lanzamiento de La Ruta del Ahorro, una nueva estrategia económica diseñada para el abastecimiento directo a los 18 municipios.

‎‎La gobernadora Joana Sánchez presentó el programa, cuyo propósito es consolidar la soberanía alimentaria, optimizar los sistemas logísticos locales y brindar un soporte directo al presupuesto de las comunidades. Junto a ella estuvo el secretario general de Gobierno, Félix Romero, y los representantes de las instituciones del Gabinete de Alimentación Estadal.

‎‎El proyecto de distribución masiva cuenta con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, como parte de la modificación del sistema de venta local de rubros.

La ejecución de esta política se adapta al nuevo escenario nacional, según explico la vocera de la Aragüeñidad: “comprende la facilidad y el acceso de los alimentos a cada uno de nuestros hogares, la ruta tiene una capacidad diaria de 25 operativos diarios y 50 los fines de semana, esto de forma simultánea en todo el territorio”, señaló.

La mandataria regional hizo especial énfasis en las ventajas geográficas y de costos que proporciona la descentralización logística de los centros de acopio. “Tenemos un alcance directo de 36 mil familias mensuales y un margen de ahorro del 13% al 15%”, exaltó.

‎El soporte operativo del plan sa basa en las capacidades físicas de la empresa Alimentos Aragua Socialista (ALAS), cuyos camiones cargueros pueden transportar más de 2 mil kilogramos de mercancía, misma que en su mayoría es producida en el territorio aragüeño. Este modelo de ventas permite llegar a zonas de difícil acceso.

“Hacemos este esfuerzo para eliminar los intermediarios, pues pueden observar que cada uno de los productos de la Ruta del Ahorro también son producidos en nuestra localidad”, destacó la Gobernadora.

‎Con el fortalecimiento de las rutas itinerantes, el gabinete alimentario regional proyecta sostener la regularidad de los despachos semanales, integrando de manera progresiva a los productores independientes de la región para robustecer de forma definitiva la red de distribución e intercambio local.

‎THAIMARA ORTIZ|CIUDAD MCY

‎FOTOS │GBA