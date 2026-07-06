GBA entregó asistencia integral en campamentos transitorios de Tovar

La distribución de estos recursos se llevó a cabo directamente en los sectores Portachuelo, Sinfín y Costa de Paraulata, donde los habitantes recibieron insumos médicos, alimentos no perecederos, kits de higiene personal y juguetes destinados a brindar contención y bienestar a los niños de las comunidades.

CIUDAD MCY.- Teniendo como enfoque principal brindar una mano amiga con amor, empatía y solidaridad en momentos de dificultad, las autoridades del municipio Tovar, en articulación con los equipos del gobierno regional, mantienen un amplio despliegue operativo en distintas comunidades de la jurisdicción para atender a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

​Bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, se ejecutan acciones estratégicas que abarcan la atención social integral, la supervisión continua de las zonas vulnerables y la distribución de alimentos.

​En este sentido, el alcalde de la localidad, Maximiliano Tovar, lideró una jornada de entrega de ayuda humanitaria acompañado por la diputada a la Asamblea Nacional, Rosa León; el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo; y un representante del Comité Social de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fortaleciendo así el apoyo a las familias damnificadas.

​ATENCIÓN DIRECTA EN CAMPAMENTOS TRANSITORIOS

La distribución de estos insumos se llevó a cabo directamente en los campamentos transitorios ubicados en los sectores Portachuelo, Sinfín y Costa de Paraulata.

Durante el abordaje, los habitantes de estas localidades recibieron insumos médicos, alimentos no perecederos, kits de higiene personal y juguetes destinados a brindar contención y bienestar a los niños de las comunidades.

​Paralelo a la entrega de ayudas, los equipos gubernamentales se encuentran desplegados en el territorio verificando las condiciones estructurales de las viviendas.

Estas labores incluyeron levantamiento de reportes técnicos y la canalización de asistencia inmediata para los casos priorizados, trabajando en estrecha articulación con los distintos organismos de seguridad y prevención de gestión de riesgo.

​Cabe destacar que toda esta movilización forma parte de las acciones planificadas por el Estado Mayor de Sucesos Adversos, instancia orientada por la gobernadora Joana Sánchez, con el objetivo fundamental de garantizar una respuesta inmediata y efectiva a las zonas vulneradas por la reciente contingencia sísmica en el país.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA TOVAR