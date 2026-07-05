‎Aeropuerto Los Tacarigua reactivá operaciones tras contingencia sísmica

El terminal aéreo servirá como puente estratégico para los vuelos de Conviasa hacia Barinas y Las Piedras, debido a la suspensión temporal de operaciones Maiquetía
CIUDAD MCY.- Como parte de las estrategias para garantizar la movilidad en el territorio venezolano, el Aeropuerto Nacional de Aragua Tacarigua reactivará sus operaciones aéreas comerciales.
Esta acción busca restablecer la conectividad del país tras las afectaciones y sismos registrados el 24 de junio, sirviendo como alternativa aérea eficaz frente a la suspensión temporal que sufrió el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, estado La Guaira.
El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) anunció en su esquema de reprogramación de vuelos que, el terminal aéreo de la ciudad de Maracay operará la ruta hacia y desde Barinas y Las Piedras.
Pese a la situación compleja, el hecho devuelve el dinamismo comercial al aeródromo aragüeño, lo que garantiza la atención oportuna a los usuarios de la región central que requieran trasladarse a los mencionados destinos.
Con esta medida técnica de fuerza mayor, la aerolínea bandera del Estado venezolano busca mantener el flujo de pasajeros y resguardar los itinerarios programados hacia el centro y occidente del territorio nacional.
THAIMARA ORTIZ
FOTO : CONVIASA