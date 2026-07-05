‎Aeropuerto Los Tacarigua reactivá operaciones tras contingencia sísmica

‎El terminal aéreo servirá como puente estratégico para los vuelos de Conviasa hacia Barinas y Las Piedras, debido a la suspensión temporal de operaciones Maiquetía

CIUDAD MCY.- ‎Como parte de las estrategias para garantizar la movilidad en el territorio venezolano, el Aeropuerto Nacional de Aragua Tacarigua reactivará sus operaciones aéreas comerciales.

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‎Esta acción busca restablecer la conectividad del país tras las afectaciones y sismos registrados el 24 de junio, sirviendo como alternativa aérea eficaz frente a la suspensión temporal que sufrió el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, estado La Guaira.

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‎El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) anunció en su esquema de reprogramación de vuelos que, el terminal aéreo de la ciudad de Maracay operará la ruta hacia y desde Barinas y Las Piedras.

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‎Pese a la situación compleja, el hecho devuelve el dinamismo comercial al aeródromo aragüeño, lo que garantiza la atención oportuna a los usuarios de la región central que requieran trasladarse a los mencionados destinos.

Con esta medida técnica de fuerza mayor, la aerolínea bandera del Estado venezolano busca mantener el flujo de pasajeros y resguardar los itinerarios programados hacia el centro y occidente del territorio nacional.

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THAIMARA ORTIZ

FOTO : CONVIASA