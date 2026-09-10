GBA entregó tuberías para mejorar servicios públicos en FLA

La entrega optimizará la red de agua potable y la sustitución de colectores principales de aguas servidas

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de materializar los proyectos de la Consulta Popular Nacional, este jueves se realizó la entrega de tuberías e insumos de infraestructura para optimizar los servicios públicos en tres comunas del municipio Francisco Linares Alcántara.

La actividad estuvo encabezada por Manuel Pérez, secretario sectorial del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, quien estuvo acompañado de Manuel Hernández, diputado de la Asamblea Nacional (AN); Roddys González, gerente regional de Hidroven, entre otras autoridades.

Durante la jornada, las autoridades entregaron insumos destinados a la ejecución de los tres proyectos seleccionados por las comunidades, los cuales están enmarcados al Plan «Llevamos el Agua a tu Casa» y el Plan «Si Cambiamos el Colector Mejoramos tu Salud».

El secretario sectorial del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez detalló que la Comuna Itoto Manto recibió 800 metros de manguera de 90 MM PAD para la distribución de agua potable.

De igual manera, la Comuna Socialista Batalla de Santa Inés fue favorecida con 200 metros de tubería de 12 pulgadas para el fortalecimiento del sistema hídrico.

Asimismo, a la Comuna Alexis Caro le fueron asignados 200 metros de tuberías de 8 pulgadas destinados a la sustitución de colectores principales.

Pérez mencionó que, bajo las directrices de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, la gestión regional no se limita a financiar el proyecto más votado, sino que prioriza la totalidad de las propuestas.

«Los proyectos que quedan en los lugares secundarios sirven como hoja de ruta para saber trimestralmente dónde están las necesidades de los sectores en las 191 comunas del estado».

Finalmente, las autoridades extendieron la invitación a los linarenses a participar activamente en la próxima Consulta Popular Nacional que está pautada para el venidero 18 de octubre de 2026, donde se continuará impulsando la autogestión y el empoderamiento comunitario

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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