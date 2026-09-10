Inician impermeabilización de 1 mil 500 metros cuadrados de techo del Palacio Campo Elías

CIUDAD MCY.-Un total de 1 mil 500 metros cuadrados de techo están siendo impermeabilizados en el Palacio Campo Elías de La Victoria, una obra de infraestructura cultural que blindará los espacios donde se forman 850 niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Sistema de Orquestas en el municipio José Félix Ribas, con la meta proyectada de expandir su atención a más de 1 mil 500 integrantes.

El plan de rehabilitación, ejecutado conjuntamente por el Gobierno nacional, la Gobernación del estado Aragua y la Alcaldía de La Victoria, responde directamente a una solicitud de la comunidad cultural para resguardar la sede de la institución musical en la entidad victoriana.

Así fue dado a conocer por la secretaria de Gobierno, Belén Arteaga, quien estuvo presente en la supervisión del inicio de los trabajos acompañada por el alcalde Juan Carlos Sánchez y diversas autoridades del Gobierno nacional, regional y local, ratificando el compromiso unificado con la preservación del patrimonio y la cultura en la jurisdicción.

Por su parte, la profesora Yenny Noguera, directora del Sistema de Orquestas en La Victoria, celebró el arranque de las labores y destacó la magnitud del impacto para las nuevas generaciones: «Esta es una escuela fundamental para formar a la juventud de nuestro futuro», afirmó Noguera, expresando su agradecimiento por el respaldo institucional continuo al desarrollo artístico y musical de la región.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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