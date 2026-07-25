GBA envió insumos de construcción para recuperar viviendas en Tovar

Más de 4 mil materiales de construcción fueron enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, que permitirán trabajar por el bienestar de las familias de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- Dando respuesta inmediata a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio en el país, el equipo de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) realizó un despliegue operativo al trasladar más de 4.000 insumos de construcción destinados a fortalecer el proceso de recuperación de las estructuras dañadas en el municipio Tovar.

Este cargamento, forma parte del Plan Venezuela Renace que se mantiene activo en la jurisdicción y se materializa gracias a los esfuerzos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.

Entre los materiales entregados se incluyen cemento, bloques, tubos estructurales, salas de baño e insumos que serán utilizados en las labores de rehabilitación y reconstrucción de los hogares que tuvieron afectación en la localidad.

​Cabe destacar que toda estas acciones son planificadas por el Estado Mayor de Sucesos Adversos, instancia orientada por la gobernadora Joana Sánchez, con el objetivo fundamental de garantizar una respuesta inmediata y efectiva a las zonas impactadas por la reciente contingencia sísmica en el país.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA