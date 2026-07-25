Megajornada de atención veterinaria conmemoró Día Mundial del Perro en Mariño

El operativo, alineado a las políticas públicas del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), brindó una variedad de servicios a felinos y caninos

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del Día Mundial del Perro, la Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño llevó a cabo una exitosa megajornada de atención integral veterinaria.

El evento, desarrollado en Plaza Santiago Mariño, tuvo como propósito principal brindar asistencia médica gratuita y de calidad tanto a animales de compañía como a aquellos en situación de vulnerabilidad de la jurisdicción.

La actividad contó con el despliegue de un equipo multidisciplinario conformado por médicos veterinarios y voluntarios, quienes unieron esfuerzos para garantizar el bienestar de cientos de mascotas.

Durante la jornada, se brindó una amplia variedad de servicios gratuitos para felinos y caninos, entre los que destacaron: esterilización felina, peluquería canina, desparasitación interna y externa, aplicación de vacunas (antirrábica y séxtuple), corte de uñas y limpieza de orejas.

TODOS LOS DIAS

La directora de la Unidad de Protección Animal de la jurisdicción, Yoselin Montaño, encabezó la exitosa actividad en compañía del alcalde del municipio, Carlos Guzmán.

Montaño aprovechó la ocasión para destacar que estas campañas preventivas y de cuidado integral, forman parte de una política de atención continua en la localidad.

«Nosotros nos desplegamos todos los días, estamos en diferentes comunidades. Actualmente estamos organizando y efectuando nuestra jornada nacional de vacunación antirrábica y ya hemos atendido bastantes sectores», señaló la funcionaria.

Asimismo, Montaño enfatizó el carácter netamente social de la iniciativa, enfocada en el bienestar de los «consentidos de la casa».

«La receptividad de las personas ha sido increíble para nosotros, ha sido maravillosa. De verdad que estamos muy sorprendidos porque esto es un trabajo social que involucra a toda la comunidad, independientemente del partido o de cualquier tinte político», puntualizó.

MAX Y FEL

El momento más emotivo de la jornada se vivió al cierre del evento, cuando las autoridades rindieron un sentido reconocimiento a Max y Fel, dos valientes caninos rescatistas.

Estos héroes de cuatro patas fueron homenajeados por su invaluable labor y por arriesgar sus vidas para localizar a personas atrapadas bajo los escombros desde el pasado 24 de junio, tras el movimiento telúrico que afectó al país.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA