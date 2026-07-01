GBA inició construcción de nuevo muro de gavión en Tovar tras sismos recientes

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de brindar atención inmediata a las contingencias viales en la entidad como consecuencia de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, el ingeniero Gerardo Rozo, presidente de Vías de Aragua, anunció el despliegue técnico y humano para el inicio de la construcción de un nuevo muro de gavión en el municipio Tovar, luego de que la estructura anterior sufriera un colapso debido a los fuertes sismos.

El anuncio se realizó durante una inspección en el sitio del incidente, donde el presidente de Vías de Aragua estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos del estado, Rodolfo Ramírez, junto al equipo técnico de la Alcaldía del municipio Tovar, ingenieros de la institución y representantes del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

«Nos encontramos realizando el avalúo correspondiente y, a partir de este instante, procedemos con los trabajos para la edificación de un nuevo muro de gavión, una obra que se ejecutará en un lapso estimado de dos meses», detalló el ingeniero Rozo.

Asimismo, la máxima autoridad de Vías de Aragua resaltó la valiosa y oportuna labor que ha venido desempeñando el alcalde del municipio, Maximiliano Suárez, en perfecta coordinación con el Ejecutivo nacional y regional. Igualmente, expresó su agradecimiento a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, por la aprobación de los recursos económicos necesarios para dar respuesta a esta contingencia.

De igual manera, Rozo enalteció el compromiso inquebrantable de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien desde el primer día se ha abocado por completo a respaldar a los habitantes de Tovar con el envío de maquinarias pesadas para el despeje de las vías de comunicación, así como la dotación de insumos, enseres y diversos apoyos sociales para las familias afectadas.

Finalmente, el presidente de Vías de Aragua envió un mensaje de reconocimiento a la solidaridad de la población: «Agradecemos también al noble pueblo aragüeño y venezolano en general, que demuestra una vez más que juntos, como un solo equipo, podemos salir adelante ante cualquier adversidad».

PRENSA GBA

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