Avanza levantamiento de escombros e infraestructuras en zona costera afectada

En el sitio se ejecuta la remoción de escombros, recolección de desechos y el levantamiento de infraestructuras que resultaron afectadas por el sismo del pasado 24 junio

CIUDAD MCY.- En respuesta inmediata ante las afectaciones causadas por el reciente doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, las cuadrillas de Vías de Aragua y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) se encuentran desplegadas en los pueblos costeros de la entidad para ejecutar labores de contingencia y recuperación.

La información fue dada por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, a través de su cuenta oficial @Johanitakenpo.

La gobernadora detalló que este despliegue se ejecuta simultáneamente en el municipio Ocumare de la Costa de Oro y en la parroquia Choroní de Girardot, acciones que buscan evaluar los daños estructurales en la zona para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

La cuadrilla de Vías de Aragua y Costaragua realiza con maquinaria pesada y herramientas necesarias los trabajos para abordar las zonas críticas.

En el sitio, se ejecutan la remoción de escombros, recolección de desechos y el levantamiento de las infraestructuras que resultaron afectadas por el sismo del pasado 24 junio.

De esta manera, el Gobierno regional se mantiene en constante monitoreo en las zonas afectadas para avanzar en la estabilización y resguardo de las familias aragüeñas luego de ocurrido el fenómeno natural.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA