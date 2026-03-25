GBA realizó supervisión de la subestación eléctrica La Horqueta en Zamora

La gobernadora Joana Sánchez indicó que estas labores buscan anticipar y prevenir sucesos adversos que puedan comprometer la estabilidad del servicio eléctrico

CIUDAD MCY .- La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez; junto al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; encabezaron una jornada de supervisión en la subestación La Horqueta ubicada en el municipio Zamora.

La inspección tuvo como objetivo verificar los avances del Plan de Mitigación de Riesgos que se ha desplegado por las 14 subestación del estado.

Durante el recorrido, la gobernadora Sánchez indicó que estas labores buscan anticipar y prevenir sucesos adversos que puedan comprometer la estabilidad del servicio eléctrico.

La mandataria aragüeña señaló que esta iniciativa forma parte de un despliegue nacional que prioriza la atención a los servicios, asegurando que las comunidades cuenten con una red eléctrica más robusta frente a posibles contingencias climáticas o técnicas.

Estas acciones responden a orientaciones directas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfocadas en la seguridad ciudadana y la optimización de los servicios públicos.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: PRENSA GBA