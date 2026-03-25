INIA fortalece estrategias de conservación de biodiversidad bajo el Protocolo de Nagoya

Venezuela, cuenta con una riqueza genética que representa un patrimonio estratégico y una biodiversidad agrícola

CIUDAD MCY.-Desde la sala de conferencia del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPAPT), ubicado en el estado Aragua, se realizó el curso “Estrategias de Conservación de la Biodiversidad y Aplicación del Protocolo de Nagoya en el Manejo de Recursos Genéticos”, en el marco del proyecto «Apoyo al desarrollo de marcos legales e institucionales sobre Acceso a Recursos Genéticos y distribución de beneficios relacionados y conocimientos tradicionales en concordancia con el convenio de diversidad biológica y su Protocolo de Nagoya en Venezuela», financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

Dicho curso fue presidido por la presidenta del INIA, Margaret Gutiérrez y la Gerente de Investigación, Belkis Vásquez; las ponencias estuvieron a cargo de las profesionales de investigación del INIA-CENIAP: Nayiri Camacaro, Yaremi Ochoa, Margot Rodríguez, Elba Vallejo y María Rodríguez; Julio Salazar, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (FAGRO-UCV) y Miguel Serrano y Carliz Díaz pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC).

Al taller asistieron profesionales de las unidades ejecutoras de INIA Yaracuy, Táchira, Trujillo y Miranda, así como representantes de la Fundación Red de Estudios de la Diversidad del Sur, redes de semillas comunitarias y funcionarios públicos vinculados a la biodiversidad.

La presidenta del INIA, Dra. Margaret Gutiérrez, destacó que esta formación de más de 50 personas fortalece el compromiso de Venezuela con el Protocolo de Nagoya, abordando la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos. Gutiérrez enfatizó que estos esfuerzos garantizan un intercambio justo de beneficios para los agricultores y el manejo técnico de los bancos de germoplasma, elementos clave para el mejoramiento genético y el logro de la soberanía alimentaria en el país. Dicho Protocolo contempla el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización, otorgando a cada país miembro derechos de soberanía sobre sus recursos biológicos.

El taller se desarrolló bajo un enfoque teórico y participativo, donde los profesionales integraron saberes científicos y tradicionales, permitiendo el análisis crítico, la aplicación técnica y la construcción de conocimientos. Entre los tópicos que se abordaron, destacan los Fundamentos y Estrategias de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA), Diseño y Gestión de Bancos de Germoplasma, Conservación in vivo y Manejo de bancos de germoplasma en campo, Conservación in vitro de germoplasma, Bioseguridad y Bioética en el uso de los Recursos Fitogenéticos, Acuerdos Nacionales e Internacionales sobre Acceso y Participación en Beneficios (ABS) vinculados a los recursos fitogenéticos y el ABC del ABS (acceso y participación en beneficios) en la República Bolivariana de Venezuela.

En relación a esto, la investigadora del INIA y coordinadora de la actividad, Nayiri Camacaro, quien expuso el Diseño y Gestión de Bancos de Germoplasma, expresó, “este curso viene a compartir todo lo que está relacionado a las estrategias de los recursos genéticos, tanto en campo como en cámaras frías y las condiciones de conservación con herramientas biotecnológicas, todo en pro de la preservación de nuestro acervo genético, nosotros como INIA estamos en la plena capacidad y deber de conservar nuestros recursos para la alimentación y la soberanía nacional”.

Al respecto, Julio Salazar, ponente y profesor de la Facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela, indicó, “Actualmente formamos parte del proyecto de acceso a recursos genéticos en Venezuela, lo cual viene a impulsar la implementación de este protocolo a nivel nacional, con el objetivo de evitar la biopiratería, práctica que ha dañado la diversidad biológica y ha causado la migración de especies fitogenéticas».

Asimismo, Luz Fernández, mujer Wayuu y representante de la Fundación Red de Estudios de la Diversidad del Sur, comentó, “Somos una organización de mujeres indígenas que tienen incidencia a nivel nacional. Nos encontramos participando en esta actividad, con el propósito de promover la participación de los pueblos indígenas, aportando desde nuestra experiencia y realidad las estrategias que promuevan la protección de los conocimientos tradicionales, vinculados a los recursos genéticos que se utilizan en todo el territorio”.

Es importante mencionar, que dicho encuentro de formación finalizó con una visita guiada al Laboratorio de Biotecnología Vegetal, ubicado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), donde los participantes pudieron conocer la colección in vitro y colección in vivo de musáceas y el área de multiplicación de agámicas: Raíces y tubérculos.

Con estas acciones, el INIA sigue avanzando firmemente en la implementación de las bases legales y operativas que garanticen la conservación, trazabilidad y uso responsable de los recursos genéticos en Venezuela, cuidando el valioso patrimonio natural y fortaleciendo la soberanía alimentaria.

PRENSA INIA

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