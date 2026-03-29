GBA supervisó rutas playeras para el disfrute de la Semana Santa

La mandataria regional informó desde el Terminal de pasajeros, que se encuentran 18 unidades de transporte totalmente operativas y dispuestas para el traslado de temporadistas hacia las zonas costeras de Ocumare de la Costa y Choroní.

CIUDAD MCY.-En el marco del despliegue del dispositivo de seguridad y atención integral para el asueto de la Semana Santa, la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, junto al comandante de la ZODI Aragua, G/D Carballo Sánchez encabezó una jornada de supervisión en las instalaciones del Terminal Central de Maracay.

La actividad tuvo como objetivo verificar que los temporadistas cuenten con las condiciones óptimas para disfrutar de las costas de la entidad, en un ambiente de paz y sana convivencia.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron la afluencia de pasajeros, el cumplimiento de las normas de seguridad y el respeto a las tarifas establecidas para el cobro del pasaje.

En el sitio la mandataria regional informó que se encuentran 18 unidades de transporte publico totalmente operativas y dispuestas para el traslado de temporadistas hacia los pueblos de Ocumare de la Costa y Choroní.

Durante este recorrido, la vocera del Poder Popular hizo un llamado de atención a los ciudadanos sobre la importancia de cuidar el ecosistema marino.

«Mi gente, cuando estén en la playa no arrojen los desperdicios en el suelo, ahí tenemos contenedores para que echen la basura, vamos a disfrutar de una Semana Santa con playas limpias», manifestó Sánchez.

Con estas acciones, el Gobierno Regional reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de los turistas, promoviendo al estado como un destino paradisíaco, seguro y limpio para el disfrute de todos.

PRENSA GBA

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